Китай введет дополнительные пошлины. Трамп пообещал ответить

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 23 августа, объявит ответные меры на новые пошлины Китая. Также он приказал всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку.

На своей странице в Twitter американский лидер написал, что США глупым образом потеряли триллионы долларов с Китаем за многие годы. По его словам, китайская сторона украла их интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год и собирается продолжать это дело. "Я этого не допущу! Нам не нужен Китай и, честно говоря, было бы намного лучше без них", — отметил президент США.

Трамп заявил, что всем американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю. Также он сообщил, что ответ на пошлины Китая уже даст днем 23 августа. "Это отличная возможность для США", — отметил политик.

Кроме того, на своей странице в Twitter Трамп написал, что приказывает всем перевозчикам, в числе которых FedEx, Amazon, UPS и USPS отказывать Китаю в доставке фентанила.

Ранее сообщалось, что Китай вводит новые пошлины на импорт товаров из США в размере 75 миллиардов долларов. Пошлины в 5 и 10 процентов будут применены в отношении более пяти тысяч товаров американского производства. Также с 15 декабря введет пошлины в 25 процентов на импорт автомобилей США, а также на импорт запасных частей и компонентов — 5 процентов.

Тем временем президент США снова раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот ничего не делает. Это связано с тем, что последний в ходе экономической конференции в Джексон-Хоуле заявил, что торговая политика остается вызовом для американского центробанка, намекнув на торговые войны, которые ведет нынешняя администрация президента США​​​.

По словам Дональда Трампа, которые он разместил у себя на странице в Twitter, ФРС как обычно ничего не сделала. Американский лидер заявил, что там могут говорить, ничего не зная и не спрашивая у него.

Джером Пауэлл, выступая на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле заявил, что в американской экономике ситуация довольно благоприятная, но при этом присутствуют значительные риски.