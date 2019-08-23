Осквернение памятника Коневу: Россия выразила Чехии протест

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест, связанный с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Дипломаты призвали чешских коллег найти и наказать вандалов, восстановить монумент и не допустить повторения подобных выходок, пишет агентство ТАСС.

В Министерстве иностранных дел указали на тот факт, что аналогичные инциденты происходят в Чехии регулярно. Это говорит о полном попустительстве со стороны властей, попытках переписать историю, уменьшить значение Победы и привить негативный образ солдата-освободителя.

Российские дипломаты напомнили, что именно Конев участвовал в освобождении Праги. А попытки чешских историков связать маршала с событиями 1968 года просто возмутительны.

В ночь на 22 августа неизвестные облили памятник Ивану Коневу красной краской и исписали оскорблениями.