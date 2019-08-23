"Папа, не надо!": челябинский депутат рассказал подробности рокового убийства

22 августа в Челябинской области состоялся суд, по решению которого главврача больницы в Локомотивном, депутата местного собрания Азата Зарипова отправили в СИЗО сроком на два месяца. На заседание пришли родственники семьи, а сам подследственный рассказал подробности случившегося.

Трагический инцидент произошел в ночь на 21 августа. Зарипов в ходе ссоры дважды выстрелил в супругу из охотничьего ружья, в результате чего та скончалась.

Во время суда адвокат врача-депутата попросила учесть, что ее клиент состоит на диспансерном учете по сахарному диабету, имеет стенокардию, а также хроническую сердечную недостаточность. Сам Зарипов заявил, что готов понести любое наказание, поскольку признает свою вину. "Но как врач я понимаю, что с моим заболеванием — третья группа инвалидности, постоянно повышается сахар, нужно колоть инсулин — находиться в изоляторе не могу", — приводит слова депутата издание 74.ru.

Азат Зарипов рассказал, с какого момента в семье возник разлад. По его словам, это произошло после того, как его супруга Елена слетала с подругой на отдых в Турцию. После поездки муж увидел в телефоне жены переписку с аниматором.

Зарипов заявил, что он человек ревнивый, поскольку имеет негативный опыт с первой женой (та ему изменила). По словам обвиняемого, супруга поставила пароль на телефон, стала заниматься финансовой пирамидой, трейдингом, общалась со многими мужчинами, которые звонили ей даже по ночам. Из-за этого Зарипов "психовал, злоба копилась". По его словам, с февраля 2018 года жена стала отдаляться от него, близости не было, а к нему она относилась по-хамски.

Мужчина утверждает, его супруга стала общаться с неким Антоном из Новосибирска, а 20 августа рассказала, что хочет забрать детей и уехать к этому человеку. Согласно протоколу допроса, после признания жены Зарипов ушел из дома и купил четыре бутылки пива. К слову, мужчина не употреблял спиртное на протяжении одиннадцати лет. Обвиняемый пришел к отцу супруги и рассказал ему о случившемся, тот позвонил дочери, но она ему нагрубила.

После этого за Зариповым приехал друг, они поехали к нему в гараж, где распили еще две бутылки пива. Как утверждает депутат, домой он вернулся в легком алкогольном опьянении. Елена в грубой форме спросила у него, где тот был, на что мужчина сильно разозлился, поскольку супруга никогда не материлась на него. Зарипов решил убить себя и жену.

Мужчина сходил в кладовку, взял ружье, прошел в спальню. Сын побежал за ним с криком "Папа, папа, не надо!". Зарипов все слышал, но хотел довести задуманное до конца. По версии следствия, он приставил ствол к животу Елены. Женщина отодвинула ружье, потому выстрел пришелся в ногу. Супруга упала, а Зарипов выстрелил в нее еще раз. К пострадавшей подбежал сын и закричал: "Мама, мама!".

После случившегося обвиняемый вышел из дома, позвонил тестю и сообщил о содеянном. Затем Зарипов поехал к реке, где хотел застрелиться, но не смог. Мужчину задержали около 5:30.

В отношении Азата Зарипова возбуждено уголовное дело.