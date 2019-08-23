Посольство США запросило срочный доступ к Полу Уилану

В американском посольстве обеспокоены состоянием здоровья арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана. На состоявшемся сегодня заседании в Лефортовском суде столицы он пожаловался на ухудшение самочувствия. Ему была вызвана скорая помощь, однако врачи пришли к выводу, что в срочной госпитализации он не нуждается.

"Мы запросили в @MFA_Russia срочный консульский доступ к #PaulWhelan, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом", — сообщается на официальной страничке посольства США в Twitter.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке нашли информацию, содержащую гостайну — список сотрудников российского секретного ведомства. Если вина американца будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Сам Уилан не признает вины и считает уголовное преследование ошибкой. По его словам, он приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Ранее сообщалось, что в СИЗО у американца обострилась паховая грыжа. Его осматривали врачи Минздрава, которые запросили данные о его здоровье у коллег из США, чтобы оценить динамику состояния. По словам адвокатов, еще до приезда в Москву американские врачи собирались его прооперировать.

По решению Лефортовского суда Пол Уилан останется под стражей до 29 октября.