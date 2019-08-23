Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира

В рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Белоруссии состоялись соревнования в дисциплине суперсптринт, на которых российские спортсмены завоевали две бронзовые медали.

В мужском суперспринте первенствовал представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин, показавший время 14.07,6. Вторым стал словенец Клемен Бауэр (+14,5), а замкнул тройку лидеров российский спортсмен Эдуард Латыпов (+31,6).

В соревнования среди женщин золотую медаль завоевала украинка Валентина Семеренко (15.58,8), серебро – чешка Луция Харватова (0,1), а бронзу – Екатерина Глазырина (+0,4) из России.