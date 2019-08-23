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Конфликт в Сирии 31 минута назад

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23 августа 201919:35

Сирийские военные зачистили север Хамы

Сирийская армия освободила от террористов 16 населенных пунктов на севере провинции Хама, а также город Хан-Шейхун, что на юге Идлиба. Военные сразу занялись разминированием отбитых у боевиков территорий, чтобы местные жители могли вернуться на свои поля и успеть убрать урожай, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ.

Крупная победа правительственных вооруженных сил стала возможна после того, как армейские подразделения под командованием генерала Сухейла смогли окружить боевиков и отрезать их от линий снабжения.


Напомним, террористы сами спровоцировали наступление сирийской армии. Члены группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам", которая раньше называлась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), около недели вели непрерывные обстрелы населенных пунктов и позиций вооруженных сил Сирии. Кроме того, несколько раз они пытались атаковать российскую военную базу Хмеймим, но безуспешно.

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