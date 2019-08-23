Защитник "Челси" Дзаппакоста на правах аренды перешел в "Рому"

Правый защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Давиде Дзаппакоста на правах аренды до января 2020 года перешел в итальянскую "Рому". В новом для себя клубе 27-летний игрок обороны будет выступать под вторым номером.

Как сообщает пресс-служба "волков", сделка включает возможность продления аренды до 30 июня 2020 года. Авторитетный порта transfermarkt.de оценивает стоимость итальянца в 15 миллионов евро.

Дзаппакоста стал игроком "Челси" летом 2017 года, перейдя из "Торино" за 25 миллионов евро. В составе лондонской команды защитник в минувшем сезоне принял участие в 17 играх во всех турнирах и записал на свой счет две голевые передачи.