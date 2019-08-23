Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы

В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Под арестом Андреянова пробудет до 21 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК Российской Федерации.

Детали уголовного дела не уточняются. Наказание по инкриминируемой Андреяновой статье предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.