Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу

МИД Чехии осудил осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Официальный представитель ведомства Зузана Штихова подчеркнули, что чешские дипломаты с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших в боях с нацистами. Однако вопросы, связанные с восстановлением памятника, российской стороне следует решать с местными городскими властями.

"Памятник находится в исключительной компетенции органов самоуправления шестого пражского района. Монумент не является военным захоронением", — пояснила Штихова, добавив, что на него не распространяется действие чешско-российского соглашения "О взаимной охране военных захоронений".

В МИД Чехии также подчеркнули, что не могут повлиять на решение муниципальных властей, отказавшихся приводить памятник в надлежащее состояние и настаивающих на переносе монумента на территорию российского посольства, передает ТАСС.

В ночь на 22 августа неизвестные облили постамент памятника красной краской, а также нанесли оскорбительные надписи. В МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест в связи с произошедшим. Дипломаты призвали чешских коллег найти и наказать вандалов, восстановить монумент и не допустить повторения подобных выходок.