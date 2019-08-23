Зеленский дал гражданство воевавшим в Донбассе иностранцам

Одиннадцать иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне ВСУ, получили украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Среди новоиспеченных украинцев есть, например, Тимерхан Мунаев, пишет агентство "Интерфакс". Это сын погибшего под Дебальцево в 2015 году Исы Мунаева, командира батальона имени Джохара Дудаева.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал фото документов, которые свидетельствуют о многочисленных военных преступлениях украинской армии.

Всего описаны 20 эпизодов. Среди них, например, случаи, когда военнослужащие врывались в дома мирных граждан, убивали, насиловали и грабили. Также на совести солдат ВСУ гибель людей под колесами бронетехники.