Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019". Также церемонию посетили глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня, здесь в Сочи, мы открываем уже девятый по счету Кубок мира среди юниоров, – сообщил Путин на церемонии открытия. – В России всегда с особым интересом относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров – Анатолий Тарасов, столетие которого мы отмечали в прошлом году, говорил о спорте, как благородном соревновании ловкости, скорости и интеллекта. Уверен, что и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все свои лучшие качества, покажут замечательную игру и порадуют болельщиков".

Помимо этого, глава государства поприветствовал и поблагодарил всех гостей, которые приехали в Россию на этот турнир, а также вместе с Рене Фазелем совершил символическое вбрасывание шайбы.

Напомним, Кубок мира среди молодежных клубных команд принимает ледовая арена "Шайба" в Сочи. В матче-открытии встречаются "Локомотив" и канадская "Альберта".