Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиакосмического салона "МАКС".

Турецкое агентство "Анадолу" также сообщает, что 27 августа Эрдоган совершит однодневный визит в Российскую Федерацию.

По данным региональных СМИ, во время переговоров могут обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Главной его темой стала ситуация в Сирии.