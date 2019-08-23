Севший в кукурузу самолет А321 начали вывозить по частям

Топливо слито, крылья и хвост срезаны, панель управления демонтирована — "разбор полетов" в кукурузном поле Раменского района Подмосковья в самом разгаре. Вокруг отслужившего свое самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" сегодня работает экскаватор с пилой. Вывозить лайнер по частям начнут уже в ближайшее время.

Пробираясь по кустам того самого кукурузного поля, можно разглядеть, что работы здесь ведутся с самого утра. Первым делом на самолете была отрезана кабина, во вторую очередь огромными гидравлическими ножницами разобрали левое крыло.

Первый разрез делался по первому иллюминатору, причем, изнутри — кабина в тот же миг падает на землю. Дальше в ход идет экскаватор с огромными ножницами на ковше. Крыло режут даже не на несколько частей — дробят практически в щепки инструментами поменьше.

- В чем главная трудность демонтажа?

- Это почти болото, трудность перемещения. Плюс стесненные условия. И плюс сжатые сроки, — объясняет Владимир Губин, эксперт, производитель гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Множество людей приезжают, вытаптывают себе тропы сквозь кукурузу, чтобы хотя бы издалека увидеть и сфотографировать тот самый Airbus. Видно, что левый двигатель сейчас утоплен в грунт, внутри фюзеляжа самолета вынули все кресла, даже стекол в иллюминаторах уже нет. Восстановлению этот самолет не подлежит.

Ранее специалисты откачали из баков 2,5 тонны топлива. В общей сложности на полный демонтаж Airbus уйдет три дня — закончить обещают к 26 августа.