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23 августа 201921:55

Россиянка Варвара Грачева потерпела поражение в финале квалификации US Open

Варвара Грачева

Варвара Грачева
EPA

Российская теннисистка, 184-я ракета мира Варвара Грачева в финале квалификации Открытого чемпионата США за один час 39 минут проиграла представительнице Голландии Ришель Хогенкамп со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

Грачева дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у Хогенкамп, занимающей 208-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из девяти.

Таким образом, голландка вышла в основную сетку турнира, имя своей следующей соперницы Ришель узнает позднее.

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