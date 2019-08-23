"Локо" одержал волевую победу в матче-открытии молодежного Кубка мира

В первом матче группового этапа Кубка мира среди молодежных клубных команд "Сириус-2019" ярославский "Локо" одержал волевую победу над командой Юниорской хоккейной лиги провинции Альберта – 3:2.

У победителей встречи голами отметились Максим Денежкин (40-я минута), Кирилл Слепец (43) и Илья Миронов (59), а у проигравших шайбы забросили Картер Савуа (3) и Джереми Жерве (5).

Таким образом, "Локо" с тремя очками вышел в лидеры группы А. Ярославцы в воскресенье. 25 августа, сыграет с "Давосом", а во вторник, 27 августа – с МОДО.

Стоит отметить, что матч посетил президент России Владимир Путин, а также глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко. Путин и Фазель совершили символическое вбрасывание шайбы.