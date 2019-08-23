В секторе Газа 122 палестинца получили ранения в стычках с военными Израиля

В секторе Газа в ходе пятничных столкновений с армией Израиля получили ранения по меньшей мере 122 палестинца. Такие данные СМИ сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

Как уточнил аль-Кидра, столкновения палестинцев с израильской армией проходили на восточных границах анклава, 50 человек были ранены боевыми пулями. Врачи оценивают состояние троих из них как тяжелое.

Протесты палестинцев в секторе Газа, сопровождающиеся столкновениями с войсками Армии обороны Израиля на границах анклава, продолжаются 71 пятницу подряд, напоминает РИА Новости. С 30 марта 2018 года они унесли жизни 308 человек. Военные Израиля объясняют использование оружия против наиболее активных участников протестов необходимостью защиты границы.