В Греции увольняют совет директоров электрокомпании после крушения вертолета с россиянами

В Греции министерство окружающей среды и энергетики требует отставки руководства электрокомпании после крушения вертолета у острова Порос, в результате которого погибли пилот и двое россиян. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы министерства.

20 августа сразу после вылета с вертолетной площадки Галата частный вертолет с двумя пассажирами на борту зацепил провода линии электропередачи, которая соединяет полуостров Пелопоннес с островом Порос в Сароническом заливе. В результате крушения погибли известный меценат, предприниматель Михаил Абрамов и 24-летний Павел Акулинин, напоминает РИА Новости. После инцидента появилась информация о многочисленных нарушениях в работе вертолетной площадки, не имевшей лицензии, а также организации электроснабжения острова.

РИА Новости о нарушениях сообщил очевидец, который часто посещает данный район.