Из-за праздничного марафона в Москве перекроют ряд улиц

В Москве продолжается марафон, посвященный празднованию 350-летия российского флага. На ВДНХ сегодня пройдет парадное дефиле участников фестиваля Спасская Башня. На площадях и в парках состоятся концерты, представления и квесты. На Поклонной горе будет впечатляющее шоу от кавалеристов Президентского полка. На Проспекте Сахарова грандиозный флешмоб "Флаг-рекордсмен" и митинг-концерт с участием звезд российской эстрады, передает телеканал "Россия 24".

В связи с этим в Москве 24 августа ограничат движение в районе станции метро "Красные ворота" Сокольнической линии. Будут полностью перекрыты участок улицы Маши Порываевой от проспекта Сахарова до Каланчевской, а также проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и Местный проезд от Сахарова до Орликова переулка. Также полностью закроют улицу Архитектора Рочегова.