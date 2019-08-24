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24 августа 201900:39

Трамп повысил пошлины на китайские товары и обвалил рынок акций

Дональд Трамп призвал американские компании перенести свое производство из Китая обратно в США или искать альтернативу. А еще заявил, что вводит дополнительные пошлины на китайские товары с 1 октября. Пошлины на товары из Китая на 250 миллиардов будут повышены с 25 процентов до 30 процентов, написал Трамп в Twitter.

Оставшаяся продукция из Китая на 300 миллиардов долларов, ранее облагавшаяся тарифами в 10 процентов, с 1 сентября будет облагаться тарифами в 15 процентов, заявил американский лидер. "Китаю не нужно было вводить новые пошлины на продукцию США стоимостью 75 миллиардов долларов (политически мотивировано!)", — отметил Трамп.

Действия Трампа обрушили биржевые индексы Штатов. Они упали почти на 3 процента, передает телеканал "Россия 24".

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