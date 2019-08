Трамп повысил пошлины на китайские товары и обвалил рынок акций

Дональд Трамп призвал американские компании перенести свое производство из Китая обратно в США или искать альтернативу. А еще заявил, что вводит дополнительные пошлины на китайские товары с 1 октября. Пошлины на товары из Китая на 250 миллиардов будут повышены с 25 процентов до 30 процентов, написал Трамп в Twitter.

Оставшаяся продукция из Китая на 300 миллиардов долларов, ранее облагавшаяся тарифами в 10 процентов, с 1 сентября будет облагаться тарифами в 15 процентов, заявил американский лидер. "Китаю не нужно было вводить новые пошлины на продукцию США стоимостью 75 миллиардов долларов (политически мотивировано!)", — отметил Трамп.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!