Правительство Белоруссии предложит Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

27 августа правительство Белоруссии вынесет на рассмотрение президента Александра Лукашенко план интеграции с Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

Ранее стало известно, что Минск и Москва договорились о разработке 28 "дорожных карт" по интеграции. По словам Румаса, принцип "две страны – один рынок" станет основным принципом в программе. Как подчеркнул премьер, в документе 66 пунктов, практически все они уже согласованы.

Также глава правительства Белоруссии выразил надежду, что в сентябре состоится встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которой будет обсуждаться новая программа.

9 августа текущего года о ходе интеграции двух стран рассказал глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, отметив, что достигнуты все договоренности, и теперь предстоит большая работа.

18 июля президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран, напоминает газета "Известия".