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24 августа 201904:26

Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон получила за свои роли в фильмах "Черная вдова" и "Мстители: Финал" 56 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes. В прошлом году Йоханссон также возглавляла рейтинг, напоминает РИА Новости. И это также было связано со съемками актрисы в фильмах киновселенной Marvel. Наибольшие доходы американке приносит роль русской шпионки Наташи Романофф — "Черной Вдовы".

На втором месте в рейтинге — София Вергара, заработавшая 44,1 миллиона долларов за съемки в сериале "Американская семейка". На третьем месте — Риз Уизерспун (35 миллионов долларов). Четвертое место принадлежит Николь Кидман, пятое — Дженнифер Энистон.

При составлении рейтинга учитывались доходы актрис с июня 2018 года по июнь 2019 года.

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