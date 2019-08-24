Незадолго до смерти Эпштейн был лишен психологического надзора

Стало известно, что незадолго до смерти педофил Джеффри Эпштейн был лишен надзора по предотвращению самоубийств. Это было сделано по рекомендации психолога, передает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США. Ведомство дало эту информацию после того, как в палате представителей США запросили разъяснить ряд вопросов, касающихся обстоятельств смерти миллиардера.

Эпштейн находился в тюрьме по обвинению в секс-торговле. 25 июля он, как предполагается, покончил с собой.

В первые 24 часа после поступления в тюрьму все заключенные проходят специальную беседу. Психологическая помощь доступна им как днем, так и ночью.

Ранее в соцсетях проводились бурные дискуссии о том, как надзиратели допустили смерть преступника в камере. Сам факт суицида ставится под сомнение: это могло быть убийство, связанное с тем, что Эрштейн имел компромат на знаменитых людей, таких как Билл Клинтон, Кевин Спейси и, вполне возможно, Дональд Трамп.