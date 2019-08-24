СМИ: Трамп заявлял о своем нежелании ехать на саммит G7 в Биарриц

В течение последних месяцев президент США Дональд Трамп выражал недовольство по поводу необходимости посещения предстоящего саммита G7 в Биаррице в том числе из-за того, что там, например, слишком много внимания будет уделяться вопросам экологии. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источников, президент Соединенных Штатов заявлял своим помощникам, что не понимает, зачем ему ехать на саммит "Большой семерки", якобы подчеркивая, что считает это бесполезной тратой времени. О намерениях Трампа присутствовать на саммите в Белом доме не было ясности до конца весны текущего года, сообщает ТАСС.

Как отмечали источники, Трамп был крайне недоволен тем, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с загрязнением океанов и защитой окружающей среды. Лидер США якобы хотел посвятить время обсуждению ситуации в США, работы его администрации и вопросов мировой экономики. Помощники Трампа пытались добиться того, чтобы экономическим вопросам на саммите уделили больше внимания.

Телеканал утверждает, что Трамп упоминал о своем нежелании ехать на саммит в беседах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами других стран. Все они призывали президента США приехать на встречу в Биаррице.

Саммит G7 пройдет в Биаррице на юго-западе Франции в период с 24 по 26 августа. В "Большую семерку" входят США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Япония. Ранее президент Франции заявлял, что на встрече необходимо обсудить лесные пожары в Бразилии.