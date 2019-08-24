Трамп заверил журналистов в своей готовности к переговорам с Китаем

Перед отлетом во Францию на саммит G7 Дональд Трамп дал интервью прессе. Он заявил, что, несмотря на решение повысить таможенные пошлины на китайские товары, он готов к переговорам к КНР. "Я всегда открыт к переговорам", — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая на 250 миллиардов до 30 процентов. Продукция из КНР на 300 миллиардов долларов будет облагаться тарифами в 15 процентов.