Масштабный флешмоб и митинг-концерт пройдут на проспекте Сахарова в честь Дня флага России

День флага России сегодня празднуют на проспекте Академика Сахарова в Москве. В два часа дня там начнется грандиозный митинг-концерт под названием "Герои рядом с нами".

Выступят звезды эстрады, герои России, спортсмены, ученые, общественные деятели. А утром там же пройдет масштабный флешмоб "Флаг-рекордсмен". Участники — студенты и волонтеры — развернут полотно из двух тысяч флагов городов, а затем — и российский триколор, сообщает телеканал "Россия 24".