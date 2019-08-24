Депутат Верховной рады: предоставление особого статуса Донбассу - путь в никуда

Избранный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne заявил, что предоставление Донбассу особого статуса приведет "в никуда".

Как отмечает депутат, тем самым будет создан прецедент, и этот конфликт будет развиваться внутри страны. Особый статус Донбасса якобы запустит цепь событий, навязываемых Москвой, чтобы манипулировать Украиной.

Гетманцев предположил, что предоставление особого статуса Донбассу усугубит внутриукраинский конфликт и приведет к федерализации Украины с последующей "утратой страны".

Депутат подчеркивает, что, несмотря на выгодность восстановления отношений с Донбассом и Россией с экономической точки зрения, есть вещи, которыми торговать нельзя. Так, по мнению Гетманцева, нельзя торговать ценой или скидкой на газ в обмен на национальные интересы, нельзя обсуждать предоставление особого статуса региону и проведение в нем выборов, если это является утопией.

Еще в 2014 году парламент Украины принял закон об особом статусе Донбасса, но он так и не был введен в действие, напоминает РИА Новости. Осенью 2018 года Верховная рада продлила действие этого закона до конца 2019 года. В документе отмечается, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода "незаконных формирований" из этого региона.