В России дешевеет ипотека

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке. Позитивная тенденция продолжается с начала лета. Ставки снизились в среднем на несколько десятых процента. Какие факторы толкают их вниз и как долго это продлится?

Ставки вниз: ипотека в России дешевеет. С начала августа 18 из 20 крупнейших банков России снизили проценты по жилищным кредитам. Причем некоторые игроки сделали это уже дважды за месяц.

Своего пика проценты по ипотеке достигли этой весной. В мае они превысили десять с половиной процентов! Это, по данным Центробанка, средневзвешенный показатель. В сентябре 2018 года этот показатель равнялся девяти с половиной процентам. Но с начала лета тренд преломился, в июне средняя ставка опустилась до 10, 28 процента. Данных Центробанка по июлю-августу еще нет, но в среднем банки снизили ставки по различным ипотечным продуктам от половины процента до целого процента.

"Общий уровень ставок по ипотечным программам зависит от трансфертной ставки, и дважды снижение ставки ключевой позволило нам скорректировать, — поясняет Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПАО "Промсвязьбанк". – Ставки от 8,7 процента приближаются к тем параметрам, которые были обозначены правительством и руководством страны".

Этим летом Центробанк дважды — июне и июле — снизил ключевую ставку. Она пошла вверх в конце прошлого года и потянула за собой вверх и проценты по ипотеке. Как работает эта схема? Упрощенно говоря, ключевая ставка — это процент, под который Центробанк дает деньги коммерческим банкам, а те их потом кредитуют население. То есть чем ниже ставка ЦБ, тем ниже ставка банка по кредиту для нас с вами. Впрочем, на снижение процентов влияли и другие факторы. Например, осень, когда банки начинают активные продажи и выводят на рынок интересные маркетинговые предложения, поясняет Игорь Жигунов, заместитель генерального директора "Национальной фабрики ипотеки".

Пока что в ожидании позитивных перемен российский ипотечный рынок замедлился. Объем выданных за 6 месяцев ипотечных кредитов упал впервые с 2015 года. Тогда темпы падения были намного сильнее — на 40 процентов. Сейчас — только на 3, но это первое замедление за 4 года. Новых ипотечных кредитов тоже было выдано меньше, чем годом ранее.

Тут сыграли роль несколько факторов: и высокие ставки в начале года, и переход застройщиков на новую модель финансирования — эскроу-счета. Такие перемены могли заставить потенциальных покупателей занять выжидательную позицию. Также влияют и цены на жилье. "В настоящее время мы наблюдаем фиксацию цен, — отмечает Игорь Жигунов, заместитель генерального директора "Национальной фабрики ипотеки". — Период снижения наблюдался в предыдущие 4 года. В ряде сегментов — особенно жилье эконом и комфорт класса — цены начинают расти, это зависит от региона, от спроса на жилье и от предложения".

Ценнтробанк обнародовал еще одна цифру: 7 триллионов рублей. Это — сумма просроченной задолженности россиян по ипотеке. За год она выросла на 20 процентов. Но эксперты уверены: риска ипотечного пузыря все же нет.

Сделать ипотеку доступной — такую цель поставил Владимир Путин. Он дал поручение опустить ставку ниже 8 процентов к 2024 году. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение ставок по ипотеке возможно при сохранении экономической стабильности и снижении инфляции до 4 процентов.