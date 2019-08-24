В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

В акватории Баренцева моря подводные лодки Северного флота осуществили учебные пуски ракет "Синева" и "Булава". Ракеты поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области ("Чижа") и на Камчатке ("Кура"), передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Минобороны РФ.

Пуски баллистических ракет морского базирования были проведены в соответствии с планом боевой подготовки. Пуски были осуществлены с подводной лодки "Юрий Долгорукий".