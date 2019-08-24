Энтони Ярд: я отправлю Ковалева в нокаут

Британский боксер Энтони Ярд в преддверии поединка с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Сергеем Ковалевым, который состоится 24 августа в Челябинске, сделал прогноз на бой с россиянином. По мнению британца, встреча завершится досрочно в его пользу.

"Я выиграю бой нокаутом. Только этот исход у меня в голове. Я понимаю, что это будет тяжелый бой. Я приехал в Россию, никто не хотел ехать сюда драться. Я сделаю свою работу", – цитирует Ярда Sports.ru.

Напомним, что 28-летний британский боксер победил во всех 18 поединках, проведенных им на профессиональном ринге. 36-летний Ковалев выиграл 33 боя, потерпев три поражения.