Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Андрей Рублев остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире, который проходит в американском Уинстон-Сейлеме. Он не смог преодолеть четвертьфинальный барьер, уступив представителю Канады Денису Шаповалову в двух сетах.

Встреча между теннисистами продолжалась 1 час 24 минуты. Итоговый счет – 6:3, 7:6 (7:4) в пользу канадского теннисиста​​​. За выход в финал Шаповалов поспорит с Хубертом Хуркачом из Польши.

Напомним, что призовой фонд турнира превышает 715 тысяч долларов.