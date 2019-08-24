Госкомиссия определит время новой стыковки "Союза" и МКС

Время новой стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" с МКС определит госкомиссия в 10 утра, сообщает "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что "Союзу" не удалось пристыковаться из-за проблем с системами МКС.

По предварительным данным, причиной неудачной стыковки стали проблемы с системой автоматической стыковки "Курс", которая не смогла стабилизировать корабль перед началом его сближения со станцией для стыковки, — передает ТАСС.

Стыковка должна была состояться в 08:30 по Москве, к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров отвели от станции на расстояние 300 метров.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 мск в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту корабля человекоподобный робот FEDOR.