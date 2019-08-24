В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка

МЧС перебрасывают дополнительную технику в Комсомольск-на-Амуре. Ее будут использовать в работах по укреплению береговой линии перед приходом так называемого гребня паводка.

Уровень реки Амур у города к началу сентября может подняться до 7,5 метра. К утру субботы он достиг 6,19 метра, поднявшись за сутки на 19 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 6,5 метра. Максимальный уровень был зарегистрирован во время наводнения 2013 года и составил 9,12 метра, сообщает РИА Новости.

Сейчас в Комсомольске проводятся работы по защите от подтопления жилых домов и предприятий. Дамбы укрепляют и наращивают их высоту, основания защищают от размыва с помощью водонепроницаемых материалов. Более 30 грузовых автомобилей завозят песок, щебень, обломки скальных пород. С начала работ завезено уже более 35 тысяч кубометров материалов. Заготовлено более 12 тысяч мешков с песком. К работам привлечены спасатели и волонтеры. Из низких мест откачивают ливневые и грунтовые воды.

Для более точного прогнозирования ситуации с подтоплением специалисты строят фотопланы и 3D-модели.

На данный момент в зоне паводка остается 61 населенный пункт, 33 жилых дома, в которых проживают 74 человека, 496 приусадебных участков, 813 земельных участков и 1,85 тысячи дач. Также вода сохраняется на пяти участках межпоселковых автодорог и 42 участках дорог внутри населенных пунктов.