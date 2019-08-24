Новости Спорт

Все видео этой рубрики
24 августа 201909:52

"Барселона" нацелилась на футболиста "Ювентуса" Бентанкура

EPA

Уругвайский полузащитник итальянского "Ювентуса" Родриго Бентанкур в ближайшее время может оказаться в испанской "Барселоне". Туринский клуб готов расстаться с футболистом за 60 миллионов евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если стороны договорятся, "старая синьора" получит лишь половину суммы от сделки. Остальные 30 миллионов достанется аргентинскому клубу "Бока Хуниорс", который владеет 50% прав на уругвайского футболиста.

Напомним, что 22-летний Бентанкур перешел в "Ювентус" летом 2017 года. На данный момент он провел 67 игр за итальянскую команду, забив в них два мяча и отдав три голевые передачи.

Сейчас

08:38

"Союз" не смог состыковаться с МКС

08:32

В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева"

07:30

"Союзу" и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС

05:19

Скончался известный переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

04:26

Скарлетт Йоханссон названа самой высокооплачиваемой актрисой

01:51

Северная Корея произвела очередной ракетный запуск

01:09

В США появилась первая жертва "болезни вейперов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Союз" не смог состыковаться с МКС

"Союз" не смог состыковаться с МКС

1 час назад
В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

1 час назад
Депутат Верховной рады: предоставление особого статуса Донбассу - путь в никуда

Депутат Верховной рады: предоставление особого статуса Донбассу - путь в никуда

1 час назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в 20:00"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева

Завтра, 25 августа

20:00

Программа "Вести в 20:00"

26 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Трамп заверил журналистов в своей готовности к переговорам с Китаем

Трамп заверил журналистов в своей готовности к переговорам с Китаем

2 часа назад
Министр инфраструктуры Украины уверен в "победе над Россией"

Министр инфраструктуры Украины уверен в "победе над Россией"

2 часа назад
СМИ: саммит G7 в Биаррице будет провальным

СМИ: саммит G7 в Биаррице будет провальным

7 часов назад
В Москве секса нет? "Презервативная" повергла в ужас нравственных горожан

В Москве секса нет? "Презервативная" повергла в ужас нравственных горожан

12 часов назад
Правительство Белоруссии предложит Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

Правительство Белоруссии предложит Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

7 часов назад
Трамп повысил пошлины на китайские товары и обвалил рынок акций

Трамп повысил пошлины на китайские товары и обвалил рынок акций

9 часов назад
СМИ: Трамп заявлял о своем нежелании ехать на саммит G7 в Биарриц

СМИ: Трамп заявлял о своем нежелании ехать на саммит G7 в Биарриц

3 часа назад
Welt: Трамп поневоле помог постройке "Северного потока - 2"

Welt: Трамп поневоле помог постройке "Северного потока - 2"

6 часов назад
На юге России появились заразные комары: какие инфекции они переносят

На юге России появились заразные комары: какие инфекции они переносят

12 часов назад
"Папа, не надо!": челябинский депутат рассказал подробности рокового убийства

"Папа, не надо!": челябинский депутат рассказал подробности рокового убийства

14 часов назад
Надежда Савченко: украинизация России уже началась

Надежда Савченко: украинизация России уже началась

3 часа назад
Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана

13 часов назад
Занесли инфекцию: Михалков перенес серию операций

Занесли инфекцию: Михалков перенес серию операций

16 часов назад
Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории

Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории

3 часа назад
США планируют открытие генерального консульства в Гренландии

США планируют открытие генерального консульства в Гренландии

6 часов назад
Зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов"

Зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов"

8 часов назад
Детские игрушки и фрукты: из-за каких вещей "Победа" не пустила на борт пассажирку

Детские игрушки и фрукты: из-за каких вещей "Победа" не пустила на борт пассажирку

12 часов назад
Медведев: при переходе на четырехдневку зарплаты не должны снизиться

Медведев: при переходе на четырехдневку зарплаты не должны снизиться

17 часов назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

18 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
В России дешевеет ипотека

В России дешевеет ипотека

1 час назад
На борьбу с лесными пожарами в Амазонии брошены военные

На борьбу с лесными пожарами в Амазонии брошены военные

1 час назад
Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

1 час назад
Россиянка Калинская пробилась в основную сетку US Open

Россиянка Калинская пробилась в основную сетку US Open

2 часа назад
Незадолго до смерти Эпштейн был лишен психологического надзора

Незадолго до смерти Эпштейн был лишен психологического надзора

4 часа назад
Скончался известный переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

Скончался известный переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

4 часа назад
Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

5 часов назад
Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

5 часов назад
Российские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

Российские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

7 часов назад
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы

Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы

14 часов назад
Техновидение #7: главная причина брать Samsung Galaxy Note10+ и кто чувствовал боль бойцовых роботов

Техновидение #7: главная причина брать Samsung Galaxy Note10+ и кто чувствовал боль бойцовых роботов

15 часов назад
Ушел из жизни режиссер Михаил Ведышев

Ушел из жизни режиссер Михаил Ведышев

15 часов назад
Мошенники атакуют пользователей Apple, сообщая о блокировке банковских карт

Мошенники атакуют пользователей Apple, сообщая о блокировке банковских карт

15 часов назад
Долги за ЖКУ переложили с умершей женщины на приемную мать ее детей

Долги за ЖКУ переложили с умершей женщины на приемную мать ее детей

18 часов назад
Японцы построят самый высокий в стране небоскреб

Японцы построят самый высокий в стране небоскреб

19 часов назад
"Моя жизнь - совсем не "Кабачок "13 стульев": любовь и судьба пани Терезы

"Моя жизнь - совсем не "Кабачок "13 стульев": любовь и судьба пани Терезы

20 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

20 часов назад
Озвучена цена самого мощного Ferrari в истории

Озвучена цена самого мощного Ferrari в истории

21 час назад
Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса: мы хотим стать it-столицей России

Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса: мы хотим стать it-столицей России

21 час назад
Лето продолжается: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

Лето продолжается: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

22 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

22 часа назад
Какие мультгерои одеты в цвета российского флага

Какие мультгерои одеты в цвета российского флага

22.08.2019 11:25
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку