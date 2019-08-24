Донской вышел в основную сетку Открытого чемпионата США

Российский теннисист Евгений Донской в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке, встречался с Дэрианом Кингом из Барбадоса. Россиянин оказался сильнее соперника в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Эта победа позволила Донскому выйти в основную сетку US Open. Соперником россиянина в первом раунде турнира станет хорват Борна Чорич.

Напомним, что основной турнир Открытого чемпионата США по теннису стартует 26 августа.