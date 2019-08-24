Стыковку "Союза" с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник. Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу. Как стало известно, возникли проблемы с усилителем системы автоматической стыковки "Курс". Она установлена на МКС, но отсутствует на в оснащении корабля "Союз", так как это пилотируемый вариант корабля без экипажа на борту.

Как заверили в Роскосмосе, экипаж Международной космической станции находится в безопасности. Транспортный корабль "Союз МС-14" отведен на достаточное расстояние от МКС — 279 метров. .

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проводит заседание Госкомиссии, на котором специалисты предложат меры по решению проблем в системе стыковки пишет РИА Новости.