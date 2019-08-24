На АК "Победа" возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс. Ранее сообщалось, что женщину, улетавшую на похороны, не пустили на борт из-за превышения размеров ручной клади. Однако после того, как пассажирка выбросила негабаритный груз (детскую игрушку-самолет и фрукты), ей было отказано в посадке на борт как опоздавшей.

Дело возбуждено по факту оказания некачественных услуг населению. По правилами авиакомпании максимальный багаж должен соответствовать габаритам 36х30х20 сантиметров. В Роспотребнадзоре напомнили, что правила провоза багажа и ручной клади, которые самостоятельно устанавливает авиакомпания, не должны противоречить российскому законодательству. В ведомстве подчеркивают, что пассажирка имеет право на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.