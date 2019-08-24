Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсию

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля. Поручение дано по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

Особое внимание будет обращено на профессии работников, занятых на подземных работах. Например, на профессию мастера буровой установки или машиниста, работающего на монорельсе. Изменения должны быть внесены до конца года. Так будет улучшено медицинское обследование работников угольной промышленности.

Будет решаться вопрос и о переселении жителей домов, которые остались после выработки шахт. Ранее Глава Минэнерго Александр Новак предложил ускорить программу переселения жителей из неперспективных шахтерских городов и поселков с десяти до трех-пяти лет, то есть, то конца 2014 года​​​. Из федерального бюджета на эти цели будут выделены дополнительные средства. Кроме того, Путин поручил правительству и МЧС России разработать и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений.

День шахтера отметят 25 августа.