Сергей Шойгу встретится с молдавским президентом

Сергей Шойгу прибыл в Кишинев, где планирует встретиться с президентом Игорем Додоном, сообщает Минобороны РФ. Глава военного ведомства примет участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Также министр обороны проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.

Ранее премьер Молдавии Майя Санду заявила на заседании правительству, что намеченный на 24 августа визит Шойгу в Кишинев будет носить частный характер.