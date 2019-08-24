Ковалев заработает пять миллионов долларов за бой с Ярдом

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Сергей Ковалев получит пять миллионов долларов за титульный бой против британского боксера Энтони Ярда. Заработок соперника россиянина составит три миллиона.

Как сообщает Sports.ru, британский спортсмен получит лишь 40% от этой суммы. Остальные деньги разделят между собой агенты и промоутеры.

Напомним, что поединок за чемпионский титул WBO между Ковалевым и Ярдом состоится 24 августа в Челябинске.