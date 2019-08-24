День независимости: Зеленский призвал всех сплотиться, Порошенко не пришел

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам необходимо быть единым народом вне зависимости от вероисповедания или используемого языка. Выступая по случаю Дня независимости, Зеленский напомнил, что Украина — многоязычная и многоконфессиональная страна. И призвал к единству нации "не на плакатах, а в сердце".

Сегодня Украина отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднования пройдут в новом формате. Так, был отменен традиционный военный парад в центре Киева. Вместо него прошел Марш достоинства.

Торжества начались в 9.30 с памятной церемонии у креста на месте гибели "героев Небесной сотни" и минуты молчания. 100 раз ударит колокол — эту акцию должны подхватить и другие украинские города. Это будет символизировать "100 ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни". На Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины. В течение дня запланированы и другие праздничные мероприятия. Главным акцентом торжеств станет лозунг "Дети как будущее страны".

Отказ от военного парада вызвал возмущение у общественных организаций и активистов, которые не согласились с таким решением. Раскритиковал отказ новой власти от проведения военного парада и предыдущий президент Порошенко. На торжества он не явился, хотя среди почетных гостей присутствовали три предыдущих президента: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также среди гостей был спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Порошенко заявлял, что намерен принять участие в альтернативном шествии ветеранов военной операции в Донбассе, которую организует командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский.