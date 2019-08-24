Инцидент с "Союзом": произошли неизвестные колебания

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал в субботу подробности неудачной стыковки корабля "Союз" к Международной космической станции. Как пояснил Соловьев, колебания корабля неизвестной природы не позволили "Союзу" причалить в автоматическом режиме. Неприятности начались, когда корабль сблизился со станцией на расстояние в 200 метров.

По словам руководителя полета, засбоившая система "Курс", установленная на МКС, может быть исправлена и приведена в рабочее состояние. Экипаж МКС имеет все необходимое оборудование и квалификацию для этого, ТАСС. Также специалисты по данным телеметрии выявили на пилотируемом корабле "Союз МС-14" замечания на радийной аппаратуре.

"Сейчас у нас разрабатывается программа действий, которая нам позволит часть блоков заменить. Экипаж понимает, что надо делать", - добавил Соловьев.

До утра понедельника, на которое назначена новая попытка стыковки, "Союз" находится "в своеобразном режиме хранения на орбите" на безопасном удалении от МКС — 279 метров.

Человекоподобный робот FEDOR включен и отслеживает ситуацию на борту "Союз МС-14", рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.