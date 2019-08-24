Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

Помню, как впервые вела старшую дочь в первый класс. Радость, цветы, белые банты, волнение. И тут на торжественной линейке слово взял директор школы и сказал буквально следующее: "Сегодня праздник со слезами на глазах. Меня понимают коллеги-учителя, меня понимают родители, меня понимают ученики. Первоклассники радуются по незнанию, но скоро они все поймут, и уже через месяц по скорбному лицу мы не сможем отличить первоклассника от второклассника". Какой же остроумной показалась мне эта речь. Как же весело смеялись мы тогда! Единственное, что немного смущало, почему другие родители, учителя и старшие дети слушают эти шутки с выражением вселенской скорби?

Теперь я не смеюсь. Каждый год 1 июня на меня уже накатывает тревожное ожидание нового учебного года, а с приходом августа и вовсе охватывает просто есенинская тоска. При этом я отношу себя к той счастливой категории, которая не имеет серьезных претензий к школе. У меня ни разу не было каких-либо значимых конфликтов с учителями и родителями, а у моих детей – с другими детьми в школе. И все же мысли о школе внушают мне уныние. И не мне одной. Встречаясь с другими родителями, мы обмениваемся сочувствующим выражением лица, произносим что-то вроде: "Школа! Ох да!". И закатываем глаза.

Так почему школа так тяжела для нас, родителей? И как мы можем пережить учебный год и минимизировать ущерб для своих нервных клеток?

Одежда

Свой премьерный сокрушительный удар школа нанесла по мне задолго до первого домашнего задания и первой оценки в дневнике. Я отводила в школу чистеньких, нарядных детей в аккуратной, отутюженной одежде, а школа возвращала мне буквально жертв кораблекрушения. Охотно верю, что среди вас есть счастливчики, чьи дети приходят из школы такими же красивыми, какими вы их туда отправили, и я искренне вам завидую. Зато жизнь таких родителей, как я интересна – каждый день ребенку удается удивить нас своим внешним видом. И если это был день с обычными академическими занятиями, у меня еще есть шанс не испытать шока, но если в этот день в расписании есть уроки рисования или физкультуры, ребенок выглядит так, словно через школу прошел ураган или ее стены сотрясло локальное землетрясение.

И самое неприятное, что, получив обратно эту одежду, нужно успеть придать ей приличный вид и отправить ученика завтра так, словно форма не пережила накануне покушение на свою жизнь. Пытаться взывать к совести и ответственности ребенка, конечно, можно и нужно, но, увы, эти попытки не всегда приносят желаемый результат, зато здорово портят нервы. Поэтому лучше сразу смириться и купить два комплекта школьной формы. Это, по крайней мере, обеспечит небольшое временное преимущество на то, чтобы привести одежду в порядок. А это как-никак лишние несколько часов сна.

Многие пеняют на качество одежды: мол, дешевые материалы не выдерживают испытания временем, но не всегда быстрая потеря товарного вида – вина производителя. Я приобретала брюки разного качества в разных ценовых сегментах, и результат был неутешителен: ни одни брюки, купленные к новому учебному году, не встретили с нами его окончания в состоянии, не вызывающем слез сочувствия. А уж кофты и рубашки тем более. И все же большое значение имеет, что вы покупаете.

Часто причиной небрежного и неаккуратного вида ребенка является неудачный выбор одежды. Если до школы мальчики не имели дела с рубашками, а девочки с блузками, на которых большое количество мелких пуговиц, им сложно справляться с такой одеждой в школе и зачастую просто не хватает перемены, чтобы переодеться и застегнуться после физкультуры, потому что сперва надо обсудить с друзьями события урока, а уж потом приступить к переодеванию, а тут эти пуговицы! Это относится и к сарафанам и платьям с пуговицами или молниями на спине. Конечно, можно попросить подружку, но как там она справится, уверенности нет. Поэтому приходится торопиться, дергать, тянуть, судорожно заправлять, и нет-нет, а что-нибудь порвешь, сломаешь и испортишь.

Сейчас школы, как правило, не настаивают на выборе конкретной школьной формы, задают лишь цветовую гамму или какие-то отдельные элементы одежды, поэтому родители могут выбрать и жилеты, и сарафаны, и другие предметы школьной формы, с которой ребенку легко справиться.

Что касается дополнительных элементов одежды, которые никак особо не регламентируются, можно остановить свое внимание на рубашках-поло всего с тремя пуговицами или тонких хлопковых водолазках, в которых ребенок тоже выглядит опрятно и при этом не испытывает дискомфорта, когда нужно переодеться. А торжественную белую рубашку или элегантную блузку оставляйте для парадной формы, так она лучше сохранится и будет радовать вас своей красотой со всех фотографий.

И несколько слов о главном аксессуаре. Выбирая школьный ранец, родители чаще всего обращают внимание на вместительность, легкость и ортопедическую спинку. Но скорее всего портфель будут кидать на пол в коридоре, на нем будут сидеть верхом, а иногда использовать как щит или даже ударное орудие. Поэтому пусть будет еще и прочным.

Потери

Меня искренне восхищают родители, которые отправляют в общий чат сообщения вроде: "Сегодня мой ребенок потерял в школе простой карандаш синего цвета с розовым ластиком на конце. Если кто-то нашел, пожалуйста, верните его обратно". Лично мне некогда было размениваться на подобные пустяки, потому что мои дети теряли по-крупному. Потерять – так сразу пенал целиком. А еще сменную обувь, пиджак, физкультурную форму, зимние сапоги. Ручки и карандаши же исчезали в горниле школы без счета, и я не успевала даже начать о них жалеть.

Первое время я сокрушалась, почему только у меня такие дети-растеряши? А потом отправилась в школу на розыскные мероприятия. Дежурная учительница любезно подвела меня к нескольким коробкам с потерянными вещами. Если школьный курс астрономии так и не дал мне точного ответа на вопрос, что такое черная дыра, то в эту минуту я его получила. Учительница произнесла: "Здесь вы сможете полностью одеть ребенка любого возраста". Я мгновенно перестала терзаться комплексом плохой матери и принялась искать среди этой кучи одежды вещи своих детей. Кстати, находила я там действительно не только вещи первоклассников, но и кроссовки 42-го размера, пиджаки, которые и мне оказались бы велики, и отличную коллекцию спортивных костюмов, которой позавидовал бы любой профильный магазин.

Но время выискивать вещи своего ребенка в груде чужих есть далеко не у всех. Да и желание тоже. Так что же можно сделать, чтобы этого избежать?

Первый совет вы, наверняка, уже не раз слышали, но все равно его повторим. Следовать ему просто, и эффект от него замечательный. Показывайте ребенку его одежду и проговаривайте с ним, во что он будет одет. Нам кажется абсурдным, что вполне себе взрослый человек, уже школьник, не может в конце учебного дня вспомнить, в чем утром он пришел в школу. Но часто это оказывается именно так – не до конца проснувшись, он торопливо надел на себя то, что мама ему дала. А в школе в течение дня столько событий, новостей, встреч! Разве упомнишь такие мелочи, как какая-то одежда. Особенно часто такие приступы забывчивости случаются у детей во время смены сезонов. Например, если ребенок ходил в зеленой ветровке, а после этого вы дали ему синюю теплую куртку, то смена одежды могла пройти для ребенка незамеченной, и в раздевалке он будет десятки раз пробегать мимо своей куртки, продолжая искать зеленую.

Еще один совет, который значительно может упростить жизнь родителя: подписывайте вещи и одежду ребенка. Для этой цели можно использовать самодельные нашивки или обратиться к помощи фирм, изготавливающих любые наклейки на заказ с именем и фамилией отдельно для канцелярии, отдельно для обуви и для одежды. Второй вариант гораздо проще, позволяет добавлять на наклейки эмблемы или рисунки. Зато первый экономичней. Выбирайте, что вам ближе. В любом случае вам придется потратить время на то, чтобы нанести все эти наклейки, метки или нашивки, но потом вам будет гораздо легче отыскать потерянные вещи. И жизнь техническому персоналу школы, который ежедневно сталкивается с ворохом потеряшек вы тоже облегчите.

Когда дети вырастают, подписывать их вещи становится неловко и даже немного стыдно. Но как показал мой опыт поиска, терять они их не перестают. Просто родителей перестают ставить в известность. Поэтому периодически проверяйте, все ли у вашего чада имеется в наличии. И смело делегируйте розыск потерь. На то он сильный и независимый подросток.

И еще раз о портфеле. Если вы не заказывали ранец ребенка в каком-то эксклюзивном сервисе, нельзя исключить вероятности, что в классе будет еще один, а то и несколько детей с точно такими же портфелями. И неминуемо дети эти портфели перепутают. Чтобы избежать всех неприятных моментов, связанных с традиционным поиском виноватых, используйте карту с именем, которая крепится на рюкзак или яркую крупную наклейку, по которой ребенок быстро сможет найти и опознать именно свой портфель.

В заключение скажу, что предвидеть все ситуации, которыми огорошит нас ребенок в течение школьного года, конечно, нельзя, но можно попробовать упростить жизнь себе, заранее подготовившись к наиболее часто встречающимся, и сосредоточиться на самом главном – учебном процессе. Да пребудет с нами сила!