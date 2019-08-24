"Все, деда спасли": в Приморье бурный поток смыл авто с водителем. Видео

В субботу, 24 августа, сотрудники полиции и очевидцы спасли водителя, чей автомобиль снесло в реку в районе поселка Смоляниново Шкотовского района Приморского края.

Как сообщают СМИ, 69-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda MPV, попытался проехать затопленный участок дороги. При этом, он проигнорировал запрет стражей порядка на выезд в опасное месте.

Бурный поток подхватил транспортное средство и стащил его в реку. Подоспевшие мужчины сумели эвакуировать водителя до того, как авто окончательно унесло течением.

Как сообщалось ранее, из-за сильных осадков 22 и 23 августа в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в Находке был введен режим ЧП.