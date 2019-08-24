Ромасенко стала серебряным призером чемпионата мира по гребле

В венгерском Сегеде продолжается чемпиона мира по гребле на байдарах и каноэ. Россиянка Олеся Ромасенко принесла в копилку национальной команды серебряную медаль. Она стала второй на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке.

29-летняя Ромасенко показала результат 49,74 секунды. Он позволил ей завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом 2020 года.

Первое место в соревнованиях заняла американка Невин Харрисон (49,30). В тройке призеров также оказалась представительница Белоруссии Алена Ноздрова (49,99 секунды).