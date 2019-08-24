Шойгу передал Войку боевые знамена, а Додону – рассекреченные документы

Министр обороны России Сергей Шойгу, который находится в Кишиневе для участия в церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, передал своему молдавскому коллеге Павлу Войку боевые знамена Красной Армии. Это боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507-го армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка.

"Личный состав этих частей покрыл себя неиссякаемой славой в борьбе с фашистами", — сказал на церемонии передачи воинских реликвий Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Российский министр также призвал пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации общей ратной истории.

А президенту Молдавии Игорю Додону Шойгу передал недавно рассекреченные подлинные документы, связанные с освобождением страны от фашизма в 1944 году.

В ходе церемонии глава российского оборонного ведомства выразил сожаление в связи с тем, что некоторые люди стали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в десять раз — с 300 до 30 тысяч человек.

"Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры", — сказал Шойгу. Чудовищная потому, пояснил министр, что она не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации. Он выразил надежду, что народы двух стран будут беречь эту память и передавать следующим поколениям.

Войска Советской армии освободили Кишинев от фашистских захватчиков 24 августа 1944 года. "Это наша общая история. Это наша общая победа. А дальше для нас это и честь. И самое главное — сбережение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдавии и за свободу тогда нашей общей страны". — подчеркнул министр обороны России.

Президент Молдавии со своей стороны заверил, что все архивные документы займут достойное место в музее Минобороны республики.