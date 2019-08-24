"Один из успешных дней нации": Иран испытал новую ракету

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами назвал успешные испытания баллистической ракеты "одним из успешных дней нации". В пятницу Вооруженных силы Ирана запустили новую ракету в рамках тестирования различных типов систем вооружений, пишет РИА Новости.

Ранее министр обороны Ирана Амир Хатами заверил мировое сообщество, что иранские инженеры улучшают точность и дальность баллистических ракет, оставляя их в рамках международных договоров.

Страны Запада выступают с резкой реакцией на иранские военные испытания, трактуя их как нарушение резолюции Совбеза ООН №2231.