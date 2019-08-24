Тренер сборной России Кудашов: ничего странного в поведении Кузнецова не замечал

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов поделился мнением о дисквалификации на четыре года форварда национальной команды и "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

"Ситуация неприятная, некрасивая. Те, кто приезжает на чемпионат мира сразу из НХЛ, – не наша зона ответственности. Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ", – приводит слова Кудашова Чемпионат.com.

Также он ответил на вопрос, как вел себя Кузнецов во время чемпионата мира. "Ничего странного я не замечал", – отметил специалист.

Напомним, что ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Евгения Кузнецова на четыре года за употребление запрещенных средств. Кроме того, россиянин будет обязан вернуть бронзовую медаль, которую он завоевал в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.