Ни бывший, ни нынешний президенты Украины не в состоянии выполнить предвыборные обещания и остановить войну в Донбассе — такую точку зрения высказал экс-представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он напомнил, что война в Донбассе идет уже пять лет, на Украине сменилась власть, пришел новый президент, однако ситуация не меняется. Более того — повторяется, цитирует Марочко РИА Новости. Еще в мае 2014 года предыдущий президент Петр Порошенко заявил, что завершит братоубийственную войну за две недели. Спустя пять лет новый украинский президент Владимир Зеленский также обещал покончить с войной в Донбассе, но несмотря на это обстрелы мирного населения продолжаются и по сей день.

Жители этой территории не получают пенсии, пособии и другие соцвыплаты. Несмотря на бравурные заявления Зеленского выплаты, прекратившиеся в ноябре 2014 года, не возобновлены, констатировал Марочко. Он подчеркнул, что Зеленский, как и Порошенко, обещал следовать минским соглашениям. Однако до сих пор "ни один пункт не выполнен в полном объеме". Марочко делает вывод, что ни Порошенко, ни Зеленский, ни кто-либо другой не в состоянии выполнить того, что наобещали ради власти. Заставить власти Украины выполнить свои обещания можно лишь с помощью давления мирового сообщества на Киев, уверен он.