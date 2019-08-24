G7: вместо России предложили позвать Украину

Россию не следует приглашать на встречи G8, и причин для этого гораздо больше, чем в 2014 году, например, провокации в Азовском море, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Лучше пригласить Украину как гостя на встречу в 2020 году.

Ему вторит председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген. По его мнению, пригласить Россию – значит поощрять проводимую ею политику, в частности, аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Это может рассматриваться как слабость G7.

Кроме того, Туск объявил угрозу распространения ядерного оружия из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана причиной серьезной обеспокоенности участников саммита во французском Биаррице. А возникший из-за этого раскол в западном мире на пользу только Китаю и России, передает "Интерфакс".

А торговые войны между участниками "большой семерки" лишь усиливают разногласия внутри объединения, передает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Россия считает этот формат полезным, заявил российский президент Владимир Путин.

Самолет Трампа уже приземлился в аэропорту Бордо. Он едет на саммит с предложениями по совершенствованию международной торговли, которые должны повысить уровень благосостояния людей во всем мире.