Перевернувшийся бензовоз взорвался, столкнувшись со встречным фургоном. Видео

В Сети появилось видео фатальной аварии, произошедшей в минувший четверг, 22 августа, на шоссе в районе населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама в Чили.

Водитель и его спутник обратили внимание на бензовоз, из колеса которого валил дым. Пассажир грузовика решил снять это на видео, и в итоге запечатлел смертельную автокатастрофу.

На записи видно, как фура с топливом не вписалась в поворот, перевернулась на бок и столкнулась со встречным фургоном, после чего прогремел мощный взрыв.

Как сообщают местные СМИ, инцидент унес две человеческие жизни – погибли мужчины, управлявшие транспортными средствами, попавшими в ДТП.

По предварительной версии, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность бензовоза.